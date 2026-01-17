POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen
Aalen (ots)
Lorch: Unfall -
Am Samstagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr eine 22 -jährige VW-Fahrerin die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte anschließend in die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.
