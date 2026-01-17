PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Lorch: Unfall -

Am Samstagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr eine 22 -jährige VW-Fahrerin die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte anschließend in die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren