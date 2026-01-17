PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen: Versuchter Einbruch -

Ein Einbrecher warf am Freitag zwischen 14.45 Uhr und 19:15 Uhr ein Fenster an einem Einfamilienhaus ein, welches sich in der Bussardstraße befindet. Da das Fenster verschlossen war, gelangte er nicht in das Gebäude. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise werden durch das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 erbeten.

Fellbach: Verkehrsunfall mit verletzter Person -

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr fuhr eine 15-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Stauferstraße aus Richtung Fellbacher Straße. An der Kreuzung Salierstraße/Stauferstraße wollte sie nach links abbiegen. Auf der Gegenfahrbahn stand der Verkehr im Stau. Die Radfahrerin fuhr durch die stehenden Autos hindurch und stieß anschließend auf der Rechtsabbiegespur mit einem Skoda zusammen, der von einem 61-jährigen Mann gefahren wurde. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Sie trug keinen Fahrradhelm.

Weissach im Tal, Aspach, Waldrems: Einbrüche -

Weissach im Tal: Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr betraten zwei unbekannte Täter ein Grundstück in der Liebigstraße und versuchten an der Gebäuderückseite in das Zweifamilienhaus einzubrechen. Beim Erkennen der Überwachungskamera flüchteten sie. Bei der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Aspach: Am Freitag hebelte zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr ein Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Scheffelstraße auf. Anschließend durchsuchte er das Haus. Der Dieb entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Aspach: Von Freitag 13:00 Uhr bis Samstagmorgen 03:00 Uhr brach ein Einbrecher ein Fenster am Einfamilienhaus in der Fürstenhofer Straße auf. Aus dem Haus entwendete er eine hochwertige Herren-Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Waldrems: Im Zeitraum von Freitag 08:00 Uhr und Samstag 01:20 Uhr brach ein Einbrecher ein Kellerfenster zu einem Einfamilienhaus in der Neckarstraße auf. Anschließend durchsuchte er das Haus und entwendete eine Handtasche sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Hinweise bezüglich verdächtiger Personen, Fahrzeuge oder sonstiger Wahrnehmungen nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090 entgegen.

