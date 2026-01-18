Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Männliche Person tot aufgefunden

Aalen (ots)

Auenwald - Unterbrüden: Männliche Person tot aufgefunden

Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann leblos im Brüdenbach, in der Nähe der Auenwaldhalle aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Samstag auf einer Faschingsveranstaltung in Unterbrüden gewesen war und zu einer noch unbekannten Uhrzeit vermutlich auf dem Heimweg war, als er an einer Böschung etwa 3 Meter tief in den Bach fiel und dort verstarb. Durch die Kriminalpolizei konnten keine Hinweise auf Fremdeinwirkung festgestellt werden weshalb nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Unglücksfall ausgegangen wird.

