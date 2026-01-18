Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall; Brände, Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Vorrang missachtet

Am Samstag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Julius-Bausch-Straße in Richtung Burgstallstraße mit seinem PKW Ford. Als er nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Daimler, der von einer 43-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.

Aalen - Unterkochen: Brand in einer Garage

Am Samstagabend gegen 21:35 Uhr befanden sich zwei 20-Jährige und ein 21-Jähriger in einer Garage in der Straße Am Viehtrieb und hantierten mit Bauschaum. Hierbei geriet, aus bislang noch nicht bekannter Ursache, eine aus Bauschaum geformte Figur in Brand wodurch die gesamte Garage stark verrußt wurde. Durch das Feuer wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Aalen war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

Essingen: Kleidercontainer in Brand geraten

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr wurde die Feuerwehr Essingen zum Wertstoffhof in die Humboldtstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Altkleidercontainer brannte und durch das Feuer auch weiterer, danebenstehender Altkleidercontainer beschädigt wurde. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt war, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte bislang ermittelt werden, dass drei Personen offenbar Feuerwerkskörper angezündet und in einen Container geworfen hatten, was den Brand auslöste. Die bislang unbekannten Personen waren anschließend in Richtung Ortsmitte Essingen geflüchtet. Wer Hinweise zu den drei unbekannten Personen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen - Wasseralfingen: Einbruch in Berufliches Schulzentrum

Am Sonntag gegen 01:35 Uhr drangen zwei unbekannte, jugendliche Personen auf noch unbekannte Weise in das Gebäude der Technischen Schule ein, brachen hier mit Brecheisen mehrere Getränke- bzw. Warenautomaten auf und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Sie flüchteten daraufhin aus dem Gebäude und in Richtung Weidenfeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter kein Diebesgut, hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

