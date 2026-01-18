Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

K 1913, Gem. Winnenden: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem PKW Renault die Kreisstraße 1913 von Winnenden in Richtung Breuningsweiler. Als er sich unterhalb der Deponie Eichholz befand, querte ein Reh die Fahrbahn weshalb der 50-Jährige stark abbremste, um eine Kollision zu vermeiden. Der hinter dem Renault fahrende 19-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Renault auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zu einer Kollision mit dem Reh war es nicht gekommen.

