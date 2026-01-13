PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Leichte Verletzungen erlitt eine Radlerin am Montag.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr die Radlerin im Weinbergweg. Der 51-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Audi im Stifterweg und bog nach links in den Weinbergweg ab. Dabei übersah er die von links kommende E-Bikerin. Die hatte Vorfahrt. Es kam zur leichten Kollision der beiden Fahrzeuge und die Radlerin stürzte. Mit leichten Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

+++++++ 0063264 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren