POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen erlitt eine Radlerin am Montag.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr die Radlerin im Weinbergweg. Der 51-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Audi im Stifterweg und bog nach links in den Weinbergweg ab. Dabei übersah er die von links kommende E-Bikerin. Die hatte Vorfahrt. Es kam zur leichten Kollision der beiden Fahrzeuge und die Radlerin stürzte. Mit leichten Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

+++++++ 0063264 (BK)

