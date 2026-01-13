POL-UL: (UL) Munderkingen - Leergut gestohlen
Am Wochenende gelangte ein Unbekannter in ein Leergutlager.
Ulm (ots)
Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag und Montag in der Rottenackerstraße. Vermutlich überstieg der Dieb einen Zaun und gelangte so in das Leergutlager eines Supermarkts. Aus diesem entwendete er Pfandflaschen im Wert von etwa 70 Euro. Damit verschwand er unerkannt. Die Polizei Munderkingen (Tel. 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen.
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
