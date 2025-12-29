PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Jugendliche in den Gleisen sorgen für Sperrung der Rheintalbahn

Lahr (ots)

Am 27.12 haben zwei Jugendliche für eine Sperrung der Rheintalbahn bei Lahr gesorgt. Ein Mitarbeiter der DB hatte die beiden gesehen und die Bundespolizei verständigt, woraufhin unverzüglich der Zugverkehr eingestellt wurde.

Die beiden 14- und 15-Jährigen hielten sich in den Gleisen auf. Die beiden deutschen Staatsangehörigen konnten durch eine Streife der Bundespolizei vor Ort angetroffen werden. Beide gaben auf Vorhalt zu, sich unerlaubt in den Gleisen aufgehalten zu haben und beide wurden an Erziehungsberechtigte übergeben. Durch die 30-minütige Gleissperrung erhielten 15 Züge insgesamt 397 Verspätungsminuten.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Züge sind beinahe lautlos und können erst spät wahrgenommen werden. Sie benötigen für 100 Meter nur zwei Sekunden und haben einen langen Bremsweg. Wer die Gleise betritt, gefährdet sich und andere. Schnellbremsungen können Fahrgäste verletzen, und das Betreten von Bahnanlagen ist verboten!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Bundespolizeiinspektion Offenburg

