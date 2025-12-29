PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter in Kehl festgenommen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (28.12) bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 42-Jährigen festgenommen. Gegen den gambischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, wonach er 100 Tage Haft zu verbüßen hat. Zusätzlich wurde er wegen Körperverletzung gesucht, und demnach hatte er aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten noch 4 Monate zu verbüßen. Er wurde ins Gefängnis gebracht und wird nach Verbüßung der Haftstrafen nach Frankreich zurückgewiesen, da er versuchte unerlaubt einzureisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

