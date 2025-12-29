PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 28-Jähriger mit drei Haftbefehlen festgenommen

Kehl (ots)

Am 26. Dezember 2025 wurde ein libyscher Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug festgenommen. Der 28-Jährige war von Frankreich nach Deutschland unterwegs und wurde beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Da er sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen konnte, wurden seine Fingerabdrücke überprüft. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen, ein Haftbefehl wegen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung (40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) sowie ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (70 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) vorlagen. Zudem bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Der 28-Jährige wurde dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:51

    BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht (29.12) an der Kehler Europabrücke einen 33-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen Betruges. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der französische Staatsangehörige eine 60-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:41

    BPOLI-OG: Bundespolizei stellt elf totalgefälschte afghanische Identitätskarten sicher

    Kehl (ots) - Am 25. Dezember 2025 wurde ein afghanischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Frankreich beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei überprüft. Der 24-Jährige konnte keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Bei der Durchsuchung seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren