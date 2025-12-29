Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 28-Jähriger mit drei Haftbefehlen festgenommen

Kehl (ots)

Am 26. Dezember 2025 wurde ein libyscher Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug festgenommen. Der 28-Jährige war von Frankreich nach Deutschland unterwegs und wurde beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Da er sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen konnte, wurden seine Fingerabdrücke überprüft. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen, ein Haftbefehl wegen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung (40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) sowie ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (70 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) vorlagen. Zudem bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Der 28-Jährige wurde dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

