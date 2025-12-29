PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Geldstrafe von knapp 2.000 Euro bezahlt - ukrainischer Staatsangehöriger entgeht Haftstrafe

Kehl (ots)

Am 25. Dezember 2025 wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 55-Jährige wurde am Bahnhof Kehl einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.920 Euro bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

