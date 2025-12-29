Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt elf totalgefälschte afghanische Identitätskarten sicher

Kehl (ots)

Am 25. Dezember 2025 wurde ein afghanischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Frankreich beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei überprüft. Der 24-Jährige konnte keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Bei der Durchsuchung seines Reisegepäcks wurden insgesamt elf totalgefälschte Identitätskarten aufgefunden. In einer anschließenden Befragung gab der Mann an, dass es sich bei den abgebildeten Personen auf den gefälschten Dokumenten um seine Familienangehörigen handele. Die Dokumente wurden sichergestellt. Den 24-Jährgen erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und der versuchten unerlaubten Einreise. Die Einreise nach Deutschland wurde ihm verweigert.

