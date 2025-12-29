Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg
Offenburg (ots)
Gestern (28.12) haben Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Offenburg einen 33-Jährigen festgenommen. Gegen den ägyptischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und muss somit für 59 Tage ins Gefängnis. Da er nachweislich unerlaubt aus der Schweiz nach Deutschland einreiste, droht ihm nach Verbüßung der Haftstrafe eine Abschiebung ins Heimatland.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell