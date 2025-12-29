Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aggressive Person am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am 27. Dezember 2025 kam es zu einer Streitigkeit am Bahnhof in Offenburg. Ein afghanischer Staatsangehöriger wurde von Beschäftigten der DB Sicherheit aufgefordert, das Rauchen in einem nicht dafür vorgesehenen Bereich zu unterlassen. Der 25-Jährige reagierte daraufhin aggressiv und versuchte, sich der Aufforderung zu entziehen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beim Eintreffen der Bundespolizei wurden die Beteiligten voneinander getrennt. Zudem beleidigte der 25-Jährige die Beschäftigten der DB Sicherheit. Die Deutsche Bahn erwirkte ein Hausverbot gegen den Mann. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

