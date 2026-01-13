Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Am Samstag soll ein 46-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Ulm zwei Männer mit einem Messer verletzt haben.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr kam es beim Karlsplatz zur Auseinandersitzung zwischen zwei Männern. Dabei soll ein alkoholisierter 46-Jähriger seinen 31-jährigen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Wohl beim Versuch, den Streit zu schlichten, erlitt auch ein 42-Jähriger zwei leichte Stichverletzungen an den Armen. Mehrere Personen beobachteten die Auseinandersetzung und verständigten die Polizei. Eine Streife nahm den Beschuldigten noch am Tatort vorläufig fest. Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten. Der 31-Jährige zeigte sich dabei äußerst renitent und bespuckte die Rettungskräfte. Zur Behandlung seiner zwei Stichverletzungen am rechten Arm kam er vorsorglich in eine Klinik. Auch der 42-Jährige musste ambulant behandelt werden.

Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 46-Jährigen. Auch den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Alle Beteiligten vor Ort sollen sich wohl gekannt haben. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte die Polizei in unmittelbarer Nähe zum Tatort sicherstellen.

Der Tatverdächtige 46-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf einem Revier wieder auf freien Fuß gesetzt.

