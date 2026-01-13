Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gullydeckel und Straßenschild entfernt

Unbekannte hoben am Montag in Herbrechtingen einen Schachtdeckel heraus und sorgten für eine Gefahr.

Ulm (ots)

Ein Zeuge bemerkte gegen 17 Uhr den fehlenden Gullydeckel in der Ostpreussenstraße Ecke Pommernstraße. Den hatten Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Montag vom Fahrbahnrand entfernt. Der Zeuge sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab. Das Kanalgitter lag nur unweit vom Tatort entfernt, ein Straßennamenschild steckte in dem Metallteil. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Das Schild stammte vom Kreisverkehr Grundweg / Berliner Straße und wurde durch den Vandalen leicht beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07322/96530 entgegen.

++++0064004(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell