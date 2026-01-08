PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Schnee werfende Kinder, Gemarkung Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Fahrtrichtung Mainz, Donnerstag, 08.01.2026, 17:15 Uhr

Wiesbaden (ots)

(sn)Am frühen Donnerstagabend warfen vier Kinder im Alter von 12-13 Jahren mehrere große Schneeballkugeln von einer Brücke auf die unterhalb verlaufene Bundesautobahn 643 in Fahrtrichtung Mainz. Der 30-jährige Geschädigte aus Bad Camberg befuhr mit seinem weißen Skoda Octavia gegen 17:15 Uhr die Bundesautobahn 643 in Fahrtrichtung Mainz, als eine dieser Schneekugeln seine Windschutzscheibe traf. Diese wurde dadurch beschädigt. Die Kinder konnten von der Polizei angetroffen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat, sowie Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345-4140 zu melden.

