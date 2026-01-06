PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vollsperrung der A3 bei Wiesbaden nach PKW-Unfall und verlorenen Strohballen

Wiesbaden (ots)

(Sc) Gemarkung Wiesbaden-Breckenheim;

Am Dienstagabend des 06.01.2026 um ca. 20:55 Uhr befuhr ein PKW mit Anhänger den rechten von drei Fahrstreifen der A3 in Richtung Süden. Der 41-jährige deutsche Fahrer wollte einem sich von hinten mit Blaulicht nähernden und im Einsatz befindlichen Polizeifahrzeug Platz machen und lenkte hierzu auf den Standstreifen. Dabei lenkte der Fahrer aber zu stark ein, der mit Strohballen beladene Anhänger schaukelte sich auf und kippte schließlich auf die Seite. Die aus Strohballen bestehende Ladung flog hierbei von der Ladefläche des Anhängers und verteilte sich über die Fahrbahn, wodurch eine Vollsperrung notwendig wurde.

Die zum Unfall eilende Funkstreife konnte den linken Fahrstreifen zusammen mit Ersthelfern schnell von herumliegenden Strohballen befreien, so dass die Vollsperrung nach 15 Minuten aufgehoben werden konnte. Der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Bergung selbst dauert zur Zeit noch an und wird voraussichtlich um Mitternacht beendet sein. In der Spitze bildete sich ein Rückstau von 2 Kilometern.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Der PKW-Fahrer meinte es zwar gut, dem Einsatzfahrzeug Platz zu machen - dies war aber unnötig, da zwischen beiden Fahrzeugen noch der mittlere Fahrstreifen lag.

