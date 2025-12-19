PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen blockiert die BAB 3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz hinter der Anschlussstelle Limburg-Süd ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf befuhr den Beschleunigungsstreifen an der AS Limburg-Süd und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah Sie einen dort fahrenden LKW-Sattelzug. Dieser musste daraufhin ausweichen und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf musste ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrendes Wohnmobil auf den ganz linken Fahrstreifen wechseln. Das hatte zur Folge, dass ein sich mit höherer Geschwindigkeit annähernder MB Sprinter nicht mehr ausreichend abbremsen konnte und in das Heck des Wohnmobils fuhr.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 22-jährige Golffahrerin verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 35.000EUR geschätzt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 10 KM Länge.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell