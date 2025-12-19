PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen blockiert die BAB 3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz hinter der Anschlussstelle Limburg-Süd ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf befuhr den Beschleunigungsstreifen an der AS Limburg-Süd und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah Sie einen dort fahrenden LKW-Sattelzug. Dieser musste daraufhin ausweichen und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf musste ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrendes Wohnmobil auf den ganz linken Fahrstreifen wechseln. Das hatte zur Folge, dass ein sich mit höherer Geschwindigkeit annähernder MB Sprinter nicht mehr ausreichend abbremsen konnte und in das Heck des Wohnmobils fuhr.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 22-jährige Golffahrerin verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 35.000EUR geschätzt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 10 KM Länge.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 05:35

    POL-WI: Vollsperrung A3 nach Unfall mit Personenschaden unter Alkohol

    Wiesbaden (ots) - (Sc) - Gemarkung Brechen Am frühen Samstagmorgen des 13.12.2025 um 03:46 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall, der eine Vollsperrung der Autobahn 3 Richtung Köln zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd zur Folge hatte. Eine 31-Jährige Deutsche befuhr mit ihrem Tesla den mittleren von drei Fahrstreifen der A3 Richtung Köln bei ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 15:18

    POL-WI: Verkehrsunfall mit 10 Fahrzeugen auf der BAB 3 in FR Köln

    Wiesbaden (ots) - Gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 ein Verkehrsunfall mit insgesamt 10 beteiligten Fahrzeugen in Fahrtrichtung Köln. Die Unfallstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein. Vorausgegangen war ein Auffahrunfall auf dem mittleren Fahrstreifen zwischen zwei Fahrzeugen. Im Anschluss fuhren weitere 8 Fahrzeuge in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren