POL-WI: Vollsperrung A3 nach Unfall mit Personenschaden unter Alkohol

Wiesbaden (ots)

(Sc) - Gemarkung Brechen

Am frühen Samstagmorgen des 13.12.2025 um 03:46 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall, der eine Vollsperrung der Autobahn 3 Richtung Köln zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd zur Folge hatte.

Eine 31-Jährige Deutsche befuhr mit ihrem Tesla den mittleren von drei Fahrstreifen der A3 Richtung Köln bei Autobahnkilometer 114, als eine 31-Jährige Deutsche mit ihrem Seat Ibiza von hinten in das Heck des Tesla fuhr. Ein späterer Atemalkoholtest bei der Fahrerin des Seat Ibiza ergab einen Wert von 1,15 Promille.

Der Tesla wurde nach der Kollision nach rechts abgewiesen und verblieb nicht mehr fahrbereit auf dem rechten Fahrstreifen. Die Unfallverursacherin wurde indes nach links abgewiesen, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und überschlug sich im Anschluss einmal komplett, so dass das Fahrzeug dennoch auf den Reifen zum Stehen kam. Das Fahrzeug der Verursacherin blieb auf dem linken der drei Fahrstreifen stehen. Die Unfallstelle lag hinter einer Kuppe und in einer Rechtskurve, so dass sie schwer einsehbar war. Andere Verkehrsteilnehmer konnten den beiden Unfallfahrzeugen im letzten Moment ausweichen, so dass keine weiteren Schäden entstanden.

Die beiden unfallbeteiligten Frauen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrerin des Seat Ibiza muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Die Autobahn musste aufgrund der Trümmerteile durch den Unfall und auch aufgrund der Unübersichtlichkeit voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauerte von 04 bis 05:10 Uhr. In der Spitze bildete sich ein Stau von ca. 3 Kilometern Länge.

