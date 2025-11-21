PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit 10 Fahrzeugen auf der BAB 3 in FR Köln

Wiesbaden (ots)

Gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 ein Verkehrsunfall mit insgesamt 10 beteiligten Fahrzeugen in Fahrtrichtung Köln. Die Unfallstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein. Vorausgegangen war ein Auffahrunfall auf dem mittleren Fahrstreifen zwischen zwei Fahrzeugen. Im Anschluss fuhren weitere 8 Fahrzeuge in die Unfallstelle hinein. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Verkehr lief zunächst auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen entstand ein Rückstau von phasenweise 15 Kilometer Länge. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000EUR geschätzt. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte die Unfallstelle um 15:15 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell