PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Stein durchschlägt Windschutzscheibe, BAB 66, Schierstein, Freudenbergstraße, Donnerstag, 18.12.2025, 20:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(be) Am Donnerstagabend kam es gegen 20:00 Uhr auf der BAB 66 zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Autobahnkreuz Schierstein zu einem Steinwurf auf einen PKW. Der dunkle BMW aus dem Odenwaldkreis befuhr die BAB 66 aus dem Rheingau kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden, als in Höhe der Autobahnüberführung der Freudenbergstraße im Stadtteil Schierstein ein faustgroßer und ca. 1,5 kg schwerer Stein die Windschutzscheibe mittig durchschlug. Glücklicherweise bremste der verbaute Navigationsmonitor den Aufprall ab, sodass der Stein im Schoß des Beifahrers landete und keiner der drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 15-18 Jahren verletzt wurde. Durch die Beschaffenheit des Steines kann ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Bruchstück des Bauwerks handelt. Die Fahrzeuginsassen konnten keine Personen auf der Brücke sehen. Eine eingeleitete Fahndung brachte keine Hinweise auf mögliche Täter. Der Sachschaden wird auf 4000EUR geschätzt. Die Autobahnpolizei Wiesbaden bittet etwaige Zeugen, sich unter der 0611-345 4140 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

