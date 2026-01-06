PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, querstehender Sattelzug, Gemarkung Brechen, A 3, km 114,400, Frankfurt-Köln, Dienstag, 06.01.2026, 02:06 Uhr

Reu)Auf der BAB 3, zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd kam es in der heutigen Nacht zum Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug, beladen mit einem Überseecontainer eines großen Kurierdienstes, ins Schleudern kam, und in die Mittelschutzplanke prallte. Im Anschluss blieb das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf der linken und mittleren Fahrspur der dreispurigen Autobahn stehen. Der 60-jährige Fahrer aus Weißrussland wurde dabei leicht an der Schulter verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegenüber der Polizei gab er an, er sei von einem schwarzen PKW geschnitten worden und habe daraufhin das Steuer verrissen. Die Zugmaschine wurde durch den Anprall in die Schutzplanke nach hinten gedreht und verkeilte sich mit dem Auflieger. Durch einen herbeigerufenen Bergungsdienst konnte das Gespann zunächst gerade gezogen und in Fahrtrichtung gedreht werden, um es von der Unfallstelle wegzuschleppen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Während der Bergung entstand ein Rückstau von ca. 3 km.

Etwaige Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611-3454140 bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu melden.

