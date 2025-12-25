PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: Reifenbrand an Flixbus auf der BAB A3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

(vF) Am 25.12.2025, um 13:55 Uhr kam es auf der BAB A3 zwischen Limburg und Diez an einem Fern-Linienbus mit 66 Fahrgästen zu einem Reifenbrand aufgrund eines defekten Radlagers. Nachdem der Busfahrer den brennenden Reifen bemerkt hat, lenkte er den Bus auf den Standstreifen und löschte den Brand mittels bordeigenen Feuerlöschern. Die Fahrgäste wurden durch die Rettungskräfte der alarmierten Feuerwehren Limburg und Brechen nach Elz gefahren, wo sie die Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen konnten. Der Bus musste aufgrund des defekten Radlagers abgeschleppt werden. Es kam kurzzeitig zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Limburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

