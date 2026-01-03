Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Glätte und Schneefall

VG Leiningerland/Grünstadt (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland aufgrund Schneefalls und Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen verloren die Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Teilweise kam es zur Kollision mit anderen Fahrzeugen oder zum Abkommen von der Fahrbahn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb es bei den Verkehrsunfällen bei Sachschäden. Gegen die Betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verhaltensempfehlungen und Tipps der Polizei:

- Geschwindigkeit deutlich reduzieren und ausreichend Sicherheitsabstand halten. - Vorausschauend fahren und abrupte Lenk-, Brems- oder Beschleunigungsmanöver vermeiden. - Winterreifen sind bei winterlichen Straßenverhältnissen zwingend erforderlich. - Beim Bremsen behutsam vorgehen und die Unterstützung moderner Assistenzsysteme nutzen. - Besondere Vorsicht gilt auf Brücken, in schattigen Bereichen und auf Nebenstraßen, da dort häufig mit Glätte zu rechnen ist. - Fußgänger und Radfahrer sollten ebenfalls erhöhte Vorsicht walten lassen und auf glatten Wegen langsam und umsichtig unterwegs sein.

Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme. Durch angepasstes Verhalten kann das Unfallrisiko bei winterlichen Straßenverhältnissen deutlich reduziert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell