PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Glätte und Schneefall

VG Leiningerland/Grünstadt (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland aufgrund Schneefalls und Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen verloren die Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Teilweise kam es zur Kollision mit anderen Fahrzeugen oder zum Abkommen von der Fahrbahn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb es bei den Verkehrsunfällen bei Sachschäden. Gegen die Betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verhaltensempfehlungen und Tipps der Polizei:

   - Geschwindigkeit deutlich reduzieren und ausreichend 
     Sicherheitsabstand halten.
   - Vorausschauend fahren und abrupte Lenk-, Brems- oder 
     Beschleunigungsmanöver vermeiden.
   - Winterreifen sind bei winterlichen Straßenverhältnissen zwingend
     erforderlich.
   - Beim Bremsen behutsam vorgehen und die Unterstützung moderner 
     Assistenzsysteme nutzen.
   - Besondere Vorsicht gilt auf Brücken, in schattigen Bereichen und
     auf Nebenstraßen, da dort häufig mit Glätte zu rechnen ist.
   - Fußgänger und Radfahrer sollten ebenfalls erhöhte Vorsicht 
     walten lassen und auf glatten Wegen langsam und umsichtig 
     unterwegs sein.

Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme. Durch angepasstes Verhalten kann das Unfallrisiko bei winterlichen Straßenverhältnissen deutlich reduziert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Stawowy, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren