POL-UL: (GP) Uhingen - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Montag flüchtete ein Fahrzeug bei Uhingen von der Unfallstelle.

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der K1412 von Büchenbronn in Richtung Baltmannsweiler. In der Dunkelheit kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Das fuhr wohl mittig auf der Straße und die beiden Fahrzeuge streiften sich mit den Außenspiegeln. Während der 40-Jährige an der Unfallstelle stoppte, suchte der zweite Unfallbeteiligte das Weite. Die Polizei Uhingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Unbekannten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Transporter oder ein Pritschenwagen handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07161/93810 entgegen. Der Schaden am 3,5 Tonner wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, muss sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

