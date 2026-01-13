Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Kleinlasterfahrer übersah am Montag bei Heidenheim an der Brenz einen anderen Lkw. Rund 6.000 Euro Schaden waren die Folge.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 13.45 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner Skoda auf der B19 unterwegs. Der Fahrer des Kleinlaster fuhr auf dem linken Fahrstreifen von Schnaitheim in Richtung Königsbronn. Als die Fahrspur für den Skoda endete, wechselte er nach rechts. Dort fuhr ordnungsgemäß ein 64-Jähriger mit seinem Mercedes Actros. Beim Wechsel von links nach rechts scherte der Skodafahrer wohl zu früh ein und touchierte mit seinem rechten Fahrzeugheck die linke vordere Seite des Lkw. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf rund 6.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

