Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Falscher Softwaremitarbeiter

Opfer eines Betrugs wurde ein 68-Jähriger am Freitag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Am Vormittag surfte ein Mann mit seinem Laptop im Internet. Es kam zu unerwarteten Störungen auf seinem Computer. Ein Fenster öffnete sich und er wurde aufgefordert, die Telefonnummer des Störungsdienstes anzurufen. Der 56-Jährige rief die Nummer an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Softwareunternehmens. Dieser forderte unter anderem den Fernzugriff auf den PC, was der Mann ihm auch gewährte. Nachdem die scheinbaren Probleme gelöst waren, erhielt der 56-Jährige eine hohe Rechnung. Dies kam ihm suspekt vor, weshalb er eine Anzeige erstattete. Das Geld hatte er noch nicht überwiesen.

Hinweis: Die Polizei warnt davor, Kennwörter, PINs oder TANs am Telefon oder online weiterzugeben. Dies sind persönliche Daten, die dem Schutz dienen. Nutzer sollten ihre Rechner mit einer aktuellen Virensoftware schützen und sich über Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Emails oder dem Surfen im Internet informieren. Die Polizei rät: - Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. - Gewähren Sie einem Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner, wie beispielsweise mit der Installation einer "Fernwartungs-Software".

Wenn Sie bereits Opfer wurden: - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. - Ändern Sie über einen "nicht infizierten" Rechner unverzüglich möglicherweise bekanntgewordene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das "Fernwartungs-Programm" auf Ihrem Rechner löschen - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sein können. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits durch Betrüger getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Firmennamen "Microsoft" betrogen worden sein, können den Betrug oder den Versuch des Betrugs zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

