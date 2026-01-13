PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Anhänger gestohlen
Am Montag wurde der Anhänger in Ehingen gestohlen.

Ulm (ots)

Der Anhänger stand am Fahrbahnrand in der Allensteiner Straße. Am Montag gegen 13 Uhr wurde das Fehlen des Anhängers bemerkt. Laut Eigentümer war der Anhänger mit einem Deichselschloss gesichert. Wie der Anhänger abtransportiert wurde, ist nicht bekannt.

+++++++ 0063300 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

