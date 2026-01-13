PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vandalismus auf öffentlicher Toilette
Am Wochenende demolierte ein Unbekannter das Inventar auf dem Friedhof.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Montag begab sich ein Unbekannter auf die öffentliche Toilette am Friedhof in der Leonhardstraße. Dort wurden Seifenspender, Handtuchspender und Heizungsthermostat beschädigt. Weiterhin wurde die Toilette mit Dreck verschmutzt. Hinweise auf eine Täterschaft gibt es nicht.

+++++++ 0058962

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

