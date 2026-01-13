POL-UL: (GP) Eislingen - Vandalismus auf öffentlicher Toilette
Am Wochenende demolierte ein Unbekannter das Inventar auf dem Friedhof.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag und Montag begab sich ein Unbekannter auf die öffentliche Toilette am Friedhof in der Leonhardstraße. Dort wurden Seifenspender, Handtuchspender und Heizungsthermostat beschädigt. Weiterhin wurde die Toilette mit Dreck verschmutzt. Hinweise auf eine Täterschaft gibt es nicht.
