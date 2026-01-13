PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht aufgepasst
Am Montag kam es in Biberach zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr in der Mettenberger Straße. Ein 38-Jähriger passte nicht auf und fuhr mit seinem Mercedes auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

