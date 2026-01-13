POL-UL: (BC) Biberach - Nicht aufgepasst
Am Montag kam es in Biberach zu einem Auffahrunfall.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr in der Mettenberger Straße. Ein 38-Jähriger passte nicht auf und fuhr mit seinem Mercedes auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro.
