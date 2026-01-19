Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzungen, Einbrüche, Diebstähle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Gaildorf: Kennzeichen entwendet

Ein Dieb montierte am Freitag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr die Kennzeichen eines geparkten Opel in der Johanna-Bott-Straße ab und entwendete diese. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Körperliche Auseinandersetzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr kam es bei einer Veranstaltung An der Schule zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen. In der Folge entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung bei der sich die beiden jungen Männer gegenseitig schlugen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 05:55 Uhr und 14:20 Uhr einen in einem Parkhaus in der Diakoniestraße geparkten Renault und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Am Sonntagvormittag gegen 06:50 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Firma in der Lise-Meitner-Straße und entwendeten dort einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu den beiden Dieben unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Praxen

Diebe verschaffen sich zwischen Freitag 16:30 Uhr und Sonntag 13 Uhr Zutritt zu mehreren Arztpraxen in der Kirchstraße. Dort entwendeten sie insgesamt einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten. Hinweise zu den noch unbekannten Dieben nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Geschäftsräume

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 19 Uhr Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Firma in der Weidenhalle und entwendete dort einen hohen zweistelligen Geldbetrag. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Blaufelden/Herrentierbach: Diebstahl von Katalysator

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, wurde im Hohgartenweg in einer Biogasanlage ein zum Einbau vorgesehener Katalysator entwendet. Der Wert des Diebesguts liegt bei mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blaufelden, unter 09753 9250-10 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Belästigung

Am Freitag gegen 17:40 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann eine 87-jährige Frau in der Werner-von-Siemens-Straße belästigt haben. Zunächst sei der Mann an der Frau vorbeigegangen, habe sie angesprochen und sie dann unerlaubt angefasst. Danach habe er sich in Richtung Pamiersring entfernt. Der gesuchte Mann wird als etwa 180 cm groß, von mittlerem Alter und etwas korpulenter Statur beschrieben. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und keinen Bart. Zudem trug er Sportbekleidung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Auseinandersetzung mit Verletzten - Zeugen gesucht

Vor einer Bar in der Ellwanger Straße kam es am Samstag gegen 23:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 23-Jähriger mit einem Messer leicht verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Mann soll eine schwarze Jacke, mit Jeans und weißen Schuhen getragen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Von Gruppe angegangen - Zeugen gesucht

Auf einem Verbindungsweg zwischen Bergwerkstraße und Sonnenstraße soll am Sonntag zwischen 4:00 Uhr und 4:30 Uhr ein 57-Jähriger von einer vielköpfigen Gruppe angegangen worden sein. Der Mann wurde mit einem unbekannten Schlagwerkzeug so verletzt, dass er mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Gruppe und bittet Zeugen, diese unter der 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu melden.

