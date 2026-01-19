Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheiben eingeworfen - Diebstahl und Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Iggingen: Diebstahl und Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr, drei Warnlampen, die an einer Absperrbake in der Kirchgasse angebracht waren. Beim Abreißen der Warnlampen wurde die Absperrbake ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 720 Euro. Der Polizeiposten Leinzell bittet unter der Telefonnummer 07175 921968-0 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Gmünd: Scheiben eingeworfen

Im Pfeifergäßle warfen in der Nacht von Sonntag auf Montag Unbekannte drei Glasscheiben einer Shishabar ein und verursachten dabei einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Das Gebäude selbst wurde nicht betreten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Fußgängerin übersehen

Am Montag gegen 11:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Toyota-Lenkerin die Gmünder Straße und wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Als die dortige Lichtzeichenanlage Grün zeigte fuhr die 22-Jährige los. Hierbei übersah sie, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine 52-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei Grün den Fußgängerüberweg in der Friedrichsstraße überquerte. Es kam zur Kollision, bei der sich die Fußgängerin leicht verletzte. Am Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

