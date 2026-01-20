PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hochzeitskorso gefährdet Verkehrsteilnehmer

Aalen (ots)

Künzelsau: Hochzeitskorso gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ein Hochzeitskorso beeinträchtigte am Samstagnachmittag den Verkehr zwischen Schwäbisch Hall und Künzelsau. Die sieben Fahrzeuge fuhren gegen 15 Uhr zunächst aus Richtung Schwäbisch Hall kommend auf der Kreisstraße 2576 und bogen bei Übrigshausen auf die Bundesstraße 19 ab um weiter in Richtung Künzelsau zu fahren. Laut Zeugen sollen die Fahrzeuge dabei in Schlangenlinien gefahren sein und dabei auch mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zudem brannte der Fahrer eines der Autos eine Leuchtfackel ab und warf diese schließlich bei Gaisbach auf die Bundesstraße. In Künzelsau wurden die Fahrzeuge des Hochzeitskorsos mit Hilfe zweier Streifen des Polizeipräsidiums Aalen einer Kontrolle unterzogen. Der Bräutigam hatte sich diesen Tag vermutlich anders vorgestellt. Bei der Kontrolle fiel auf, dass er ohne Führerschein am Steuer eines der Fahrzeuge saß. Zudem musste ein Mängelbericht ausgestellt werden, da ein weiteres Fahrzeuge erhebliche Mängel aufwies. Verkehrsteilnehmer, die am Samstagnachmittag von dem Autokorso gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

