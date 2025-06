POL-ST: Ibbenbüren, Brand in Mehrfamilienhaus

Wettringen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (26.06.) ist gegen 15.55 Uhr ein 32- jähriger Mann aus Neuenkirchen mit seinem LKW von Haddorf in Richtung Bilk auf der Straße Bilk gefahren. In Höhe der Hausnummer 47 ist er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Dort ist er mit dem Auto einer 48-jährigen Wettringerin kollidiert. Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Frau wurde durch ...

mehr