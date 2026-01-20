Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Betrunkener Mann widersetzt sich Polizisten - Schlägerei - Brand - Einbruch

Aalen (ots)

Schorndorf: Betrunken von der Straße abgekommen

Ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 21:30 Uhr die L 1150 von Schorndorf in Richtung Rudersberg. Am Kreisverkehr L 1150 / An der Wieslauf verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen einen Baum und fuhr eine Böschung hinab, wo sich der Pkw überschlug. Der 34-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest beim Autofahrer ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 9:30 Uhr wurde in der Ringstraße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am VW wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Mann widersetzt sich Polizeibeamten

In der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr kam es in einer Wohnung im Rubensweg zu Streitigkeiten zwischen einem 37 Jahre alten Mann und seiner Lebensgefährtin. Da der Mann äußerst aggressiv war und seine Partnerin auch körperlich anging, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann, der offensichtlich betrunken war, äußerst aggressiv. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, widersetzte er sich und verletzte hierbei einen Polizisten leicht. Er wurde schließlich aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Spezialklinik verbracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Murrhardt: Schlägerei

Am Dienstag, gegen 00:40 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 30 und 64 Jahren vor einer Wirtschaft in der Bahnhofstraße aus unbekannten Gründen in einen Streit. Dieser Streit eskalierte in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 64-Jährige den 30-Jährigen am Hals gepackt und getreten haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Aspack/Kleinaspach: Brand im Heizungsraum

Am Montag, gegen 20:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung im Kellerraum eines Hauses in die Hermann-Schmid-Straße gerufen. Im Raum der Heizungsanlage kam es aus noch unklarer Ursache zu einem kleineren Brand eines Aschekübels. Durch das Feuer wurde eine Holztrennwand und die Deckenleuchte beschädigt. Die Feuerwehren Aspach und Oberstenfeld waren mit 6 Fahrzeugen und 36 Wehrleuten im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Backnang: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum vom Sonntag, 19 Uhr und Montag, 12 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür eines Vereinsheims in der Straße Etzwiesen auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Laptop. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 07191 9090 beim Polizeirevier melden.

