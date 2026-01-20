Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Küchenmöbel entsorgt - Falsche Mitarbeiter? - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Falsche Mitarbeiter?

Am Montagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass im Bereich der Adlerstraße gegen 7:30 Uhr zwei Männer in Arbeitskleidung unterwegs waren, die an einer Haustür klingelten und Angaben, den Glasfaseranschluss im Haus überprüfen zu müssen. Nach derzeitigem Ermittlungstand ist die Firma, für deren Mitarbeiter sich die beiden Männer ausgaben, in Baden-Württemberg gar nicht tätig. Die beiden Unbekannten waren etwa 30 und 50 Jahre alt, sprachen gebrochen Deutsch und trugen dunkle Arbeitskleidung sowie eine schwarze Wollmütze mit Firmenaufdruck. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, denen die beiden Personen aufgefallen sind oder bei denen ebenfalls mit entsprechendem Anliegen geklingelt wurde, sich unter der Telefonnummer 073691 5240 zu melden.

Oberkochen: Unfall

Am Montag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Fahrer eines Jeeps in der Aalener Straße auf einen verkehrsbedingt stehenden Opel auf, der von einer 27-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Küchenmöbel entsorgt

Am Dienstag gegen 8:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Mühlstraße, zwischen der Hardtbrucksiedlung und dem Jagsthof Feldweg mehrere Küchenschränke sowie Elektrogeräte entsorgt wurden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Heubach: LKW kollidiert mit PKW

Am Dienstag wollte ein 38-jähriger Fahrer eines LKW von der Böbinger Straße auf die L1162 einbiegen. Hierbei übersah er ein von rechts kommenden 56-jährigen Audi-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Durch den Anstoß wurde der Audi noch auf den VW eines 54-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde der Audi-lenker sowie ein Beifahrer im LKW leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell