Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Planen und Fahrzeug

Aalen (ots)

Untermünkheim: Diebstahl von Planen

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag, 8:45 Uhr, wurde in der Straße "Am Richtbach" von zwei auf einem Schotterparkplatz geparkten Sattelaufliegern jeweils beide Seitenplanen entwendet. Die vier, blauen Planen waren ohne Aufschrift und haben einen Wert von rund 6000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Fahrzeugdiebstahl

Im Weinbrennerweg wurde zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 8:55 Uhr, durch bislang unbekannte Diebe ein verschlossener, geparkter BMW des Modells X5 entwendet. An dem weißen Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen SHA-DV 76 angebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass durch die unbekannten Täter das Keyless-Go-System der BMWs überlistet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Hessental gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

