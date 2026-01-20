PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Planen und Fahrzeug

Aalen (ots)

Untermünkheim: Diebstahl von Planen

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag, 8:45 Uhr, wurde in der Straße "Am Richtbach" von zwei auf einem Schotterparkplatz geparkten Sattelaufliegern jeweils beide Seitenplanen entwendet. Die vier, blauen Planen waren ohne Aufschrift und haben einen Wert von rund 6000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Fahrzeugdiebstahl

Im Weinbrennerweg wurde zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 8:55 Uhr, durch bislang unbekannte Diebe ein verschlossener, geparkter BMW des Modells X5 entwendet. An dem weißen Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen SHA-DV 76 angebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass durch die unbekannten Täter das Keyless-Go-System der BMWs überlistet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Hessental gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:30

    POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Brände - PKW zerkratzt - Unfallflucht - Sonstiges

    Aalen (ots) - Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte Im Rahmen eines Einsatzes zur Ingewahrsamnahme von vier Jugendlichen im Alter von 13 Jahren bis 16 Jahren, die zuvor unerlaubt eine Betreuungseinrichtung verließen, versuchte am Montag, gegen 2 Uhr, eine 15-Jährige in der Caroline-Fürgang-Straße vor der Polizei in Richtung Westlicher Stadtgraben zu flüchten. Die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:15

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hochzeitskorso gefährdet Verkehrsteilnehmer

    Aalen (ots) - Künzelsau: Hochzeitskorso gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht Ein Hochzeitskorso beeinträchtigte am Samstagnachmittag den Verkehr zwischen Schwäbisch Hall und Künzelsau. Die sieben Fahrzeuge fuhren gegen 15 Uhr zunächst aus Richtung Schwäbisch Hall kommend auf der Kreisstraße 2576 und bogen bei Übrigshausen auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren