Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politisch motivierte Graffiti gesprüht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zöllnitz: Bereits am Montag stellte ein 57-Jähriger ein großes Graffiti an der Mauer seiner Firma in Zöllnitz fest. Dieses meldete er dann am Donnerstagnachmittag der Polizei. Es handelte sich um einen Schriftzug in der Größe sieben mal drei Meter und enthielt eine politische Forderung. Es wurden die Farben schwarz, blau und lila genutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell