Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall auf der B29

Eine 25-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autofahrer verkehrsbedingt bremsen mussten und fuhr auf den Opel eines 37-Jährigen auf. Dieser wurde anschließend auf den davor stehenden VW eines 28-Jährigen aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand. Die linke Fahrspur musste zeitweise gesperrt werden, was zu entsprechendem Rückstau führte.

Berglen: Vorfahrt missachtet

Ein 37 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 10:15 Uhr an der Kreuzung Beethovenstraße / Mozartstraße die Vorfahrt einer 47-jährigen Mercedes-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin übersah am Dienstag gegen 10:30 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Albertviller Straße / Hanweiler Straße den Toyota einer 64-jährigen Autofahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Unfall zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Winterbach: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf der Bundesstraße beschädigt

Ein 25 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende ebenfalls 25-jährige VW-Fahrer bremsen musste und fuhr diesem auf. Der dahinter fahrende 56-jährige Mercedes-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr an den VW auf. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die linke Fahrspur (Stand 7:35 Uhr) ist derzeit noch gesperrt.

Remshalden: B29 - Unfall im Berufsverkehr

Am Mittwochmorgen kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße B29. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs, als ihn kurz vor der Anschlussstelle Remshalden-West der LKW eines 34-jährigen Fahrers auf der linken Fahrspur überholte. Beim Einscheren des LKWs vor dem Opel kam es zum Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge drehte sich der Opel und kam nach Kollision mit der Leitplanke auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund von Fahrzeugtrümmern und ausgelaufenen Betriebsstoffen ist aktuell (Stand 07:30 Uhr) die Straßenmeisterei zur Reinigungsarbeiten der Fahrbahn im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell