Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall und Widerstand

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfall

Ein Leichtverletzter und rund 25.500 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 19:00 Uhr auf der K3311 ereignete. Ein 60-Jähriger befuhr mit einem Fiat-Kleintransporter den Albanus-Kreisverkehr von Hüttlingen kommend mit der Absicht geradeaus in Richtung Wasseralfingen weiterzufahren. Dabei kam der Anhänger des Transporters ins Schlingern, so dass das Fahrzeuggespann nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überquerte das Fahrzeug einen Fußweg und rutschte anschließend samt Anhänger eine Böschung hinab. Der Fahrer des Fiats wurde leicht verletzt.

Bopfingen: Widerstand

In einer Wohnung im Burgstallweg kam es am Mittwochmorgen gegen 06:20 Uhr zu lautstarken Streitigkeiten zwischen drei Männern im Alter von 44, 23 und 22 Jahren, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Die Sachverhaltsklärung wurde ununterbrochen von einem 21-Jährigen, der ebenfalls anwesend war, gestört. Der Mann schrie die Polizeibeamten an und beleidigte diese massiv. Da der alkoholisierte Mann die Anweisungen der Polizisten ignorierte und sich sehr aggressiv verhielt, musste er letztlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

