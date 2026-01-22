Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch, Verkehrsunfälle und aggressive Fahrweise

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin die Gottwollhäuser Steige und wollte auf die B19 in Richtung Michelfeld einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 32-jährige VW-Fahrerin, welche bereits auf der B19 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Michelfeld: Wohnungseinbruch

Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wiesenstraße und entwendeten dort Schmuck mit dreistelligem Wert. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Hinweisen zu den beiden Dieben, welche als jung, sportlich und schwarz gekleidet beschrieben wurden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Alfred-Leikam-Straße wurde am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 15:30 Uhr ein geparkter Fiat 500 durch einen Unbekannten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. Mögliche Zeugen können Hinweise zu diesem Vorfall an das Polizeirevier Crailsheim melden unter 07951 4800.

Rot am See: Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr kam es auf der L1040 zwischen Hilgartshausen und Brettenfeld zu einem Streifunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und beschädigte hierbei einen Außenspiegel einer 52-jährigen Opel-Fahrerin. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zum Unbekannten Fahrer zu melden.

Obersontheim: Aggressive Fahrweise

Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der L1066 mit überhöhter Geschwindigkeit und hielt einen äußerst geringen Abstand zu einer 48-jährigen Seat-Fahrerin. Kurz nach der Ortsdurchfahrt Markertshofen überholte er an einer unübersichtlichen Stelle und wurde wenig später von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt. Ersten Angaben zufolge soll der 24-Jährige bereits in Gründelhardt sehr dicht hinter einem weiteren Fahrzeug gefahren sein. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten, die sich durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers genötigt fühlten. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

