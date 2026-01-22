PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Böbingen: Unfall

Ein 18-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 19:50 Uhr mit einem Mercedes-Sprinter aus einer Grundstückszufahrt auf die Mögglinger Straße ein. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 25-jährige Fiat-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Aalen: Unfall mit Radfahrer

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Opel-Lenkerin den Kreisverkehr in der Rombacher Straße. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen vor ihr fahrenden 32-jährigen Pedelecfahrer und touchierte ihn seitlich. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Aalen: Diebstahl

Ein Unbekannter begab sich am Mittwoch gegen 18:30 Uhr in einen Umkleideraum einer Sportstätte in der Max-Eyth-Straße und durchsuchte mehrere Taschen. Er entwendete Bargeld und eine Geldbörse mit Ausweis. Als der Dieb gestört wurde flüchtete er fußläufig. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

