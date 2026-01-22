PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Auffahrunfall - Verursacher unbekannt

Auf der B19 bei der Abfahrt Oberkochen Süd fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:10 Uhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Opel auf, welcher daraufhin auf einen Skoda geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, welche Hinweise zum unbekannten Fahrzeug haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07364 955990 zu melden.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer den Kreisverkehr in der Max-Eyth-Straße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen und blieb anschließend im Grünstreifen stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

