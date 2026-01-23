PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Ein 46-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 20 Uhr von einem Parkplatz in die Robert-Bosch-Straße einfahren. Hierbei übersah er einen dort fahrenden Ford eines 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Am Donnerstag wurde in der Oberbettringer Straße zwischen 7:55 Uhr und 11:40 Uhr die Beifahrertür eines dort abgestellten BMW zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - über 15000 Euro Schaden

In der Rechbergstraße übersah am Mittwoch gegen 12:45 Uhr ein 47-jähriger Ford-Fahrer einen vor ihm fahrenden VW einer 33-Jährigen. Der Ford-Fahrer fuhr auf den VW auf und verursachte einen Schaden von über 15000 Euro. Der Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eschach: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken stieß am Donnerstag zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr ein unbekannter PKW-Fahrer gegen einen Daimler-Benz, welcher in der Hauptstraße von einer Arztpraxis abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Unbekannte traten am Donnerstag gegen 17 Uhr gegen eine Tür des Congress-Centrum Stadtgarten in der Rektor-Klaus-Straße. Hierdurch wurde diese beschädigt. Zudem wurde die Türe zerkratzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

