Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbrüche

Aalen (ots)

Welzheim: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 13:35 Uhr kam es in der Friedrich-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Ford-Fahrerin fuhr aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Straße und übersah eine 33-jährige VW-Fahrerin, die von links kam. Beim Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr bis Freitag, 11:20 Uhr versuchten Unbekannte an drei Fenstern an der Rückseite eines Kindergartens im Waldmühleweg in diesen einzubrechen. Die Fenster hielten stand, sodass die Täter nicht ins Gebäude gelangen konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum von Donnerstag, 22:00 Uhr bis Freitag, 11:00 Uhr versuchten unbekannte ein Fenster an einer Gaststätte in der Straße "An der Talaue" aufzuhebeln. Das Fenster hielt stand, sodass die Täter nicht eindringen konnten. Der Sachschaden belief sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 07:30 und 19:50 Uhr versuchten Unbekannte mehrere Fenster an einem Wohnhaus in der Rechbergstraße aufzuhebeln, Als dies misslang drangen die Täter gewaltsam über die Terrassentüre ein und durchsuchten das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld mit Wert im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden belief sich auf ca. 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winnenden: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 14:00 Uhr kam es an einer Ampel an der Kreuzung Alfred-Kärcher-Straße / Leutenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger VW-Fahrer rutschte beim heranfahren an die rote Ampel von der Bremse und fuhr auf den stehenden Fiat einer 19-Jährigen auf. Diese und ihre 12-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Winnenden: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr eine 15-jähriger Pedelec-Fahrerin die Herzog-Philipp-Straße in Richtung der Einmündung zur L1140. An dieser wollte sie die Straße überqueren und schätzte den Abstand zu einem 35-jährigen BMW-Fahrer falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell