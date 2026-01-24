PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbrüche

Aalen (ots)

Welzheim: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 13:35 Uhr kam es in der Friedrich-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Ford-Fahrerin fuhr aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Straße und übersah eine 33-jährige VW-Fahrerin, die von links kam. Beim Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr bis Freitag, 11:20 Uhr versuchten Unbekannte an drei Fenstern an der Rückseite eines Kindergartens im Waldmühleweg in diesen einzubrechen. Die Fenster hielten stand, sodass die Täter nicht ins Gebäude gelangen konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum von Donnerstag, 22:00 Uhr bis Freitag, 11:00 Uhr versuchten unbekannte ein Fenster an einer Gaststätte in der Straße "An der Talaue" aufzuhebeln. Das Fenster hielt stand, sodass die Täter nicht eindringen konnten. Der Sachschaden belief sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 07:30 und 19:50 Uhr versuchten Unbekannte mehrere Fenster an einem Wohnhaus in der Rechbergstraße aufzuhebeln, Als dies misslang drangen die Täter gewaltsam über die Terrassentüre ein und durchsuchten das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld mit Wert im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden belief sich auf ca. 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winnenden: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 14:00 Uhr kam es an einer Ampel an der Kreuzung Alfred-Kärcher-Straße / Leutenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger VW-Fahrer rutschte beim heranfahren an die rote Ampel von der Bremse und fuhr auf den stehenden Fiat einer 19-Jährigen auf. Diese und ihre 12-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Winnenden: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr eine 15-jähriger Pedelec-Fahrerin die Herzog-Philipp-Straße in Richtung der Einmündung zur L1140. An dieser wollte sie die Straße überqueren und schätzte den Abstand zu einem 35-jährigen BMW-Fahrer falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 12:33

    POL-AA: Fellbach: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

    Aalen (ots) - Am Samstag gegen 09:55 Uhr kam es in der Tainer Straße auf Höhe der Schwabenlandhalle zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die rote Ampel und fuhr über die Schienen der Straßenbahn. Die Straßenbahn, die im selben Moment in gleiche Richtung fuhr, erfasste den Pkw trotz eingeleiteter Notbremsung. Die Renault-Fahrerin wurde ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 22:54

    POL-AA: Waiblingen: Nachtragsmeldung zu "Hubschraubereinsatz nach Auseinandersetzung"

    Aalen (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach den geflüchteten Personen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehreren Streifenbesatzungen verliefen negativ. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein 49-jähriger Mann von mehreren anderen Personen verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, verweigerte ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 22:12

    POL-AA: Waiblingen: Hubschraubereinsatz nach Auseinandersetzung

    Aalen (ots) - Am Freitagabend kurz nach 21:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Derzeit sind mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren