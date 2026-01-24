PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Aalen (ots)

Am Samstag gegen 09:55 Uhr kam es in der Tainer Straße auf Höhe der Schwabenlandhalle zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die rote Ampel und fuhr über die Schienen der Straßenbahn. Die Straßenbahn, die im selben Moment in gleiche Richtung fuhr, erfasste den Pkw trotz eingeleiteter Notbremsung. Die Renault-Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie kam leicht verletzt ins Klinikum. Die ca. 20 Personen in der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Bergung dauerte bis ca. 11:45 Uhr an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

