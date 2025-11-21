PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Eigentümer zweier E-Bikes gesucht

Flensburg (ots)

Im Rahmen durchgeführter Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei Flensburg bereits im Dezember 2024 zwei Fahrräder sicher. Es handelt sich um ein orange-schwarzes E-Bike der Marke "Cyrusher Kommoda" und um ein E-Mountainbike des Typs "Conway Xyron 4.9".

Die Fahrräder konnten bisher keiner angezeigten Straftat zugeordnet werden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümer.

Die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu der Herkunft der E-Bikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter der Tel.: 0461-4840 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg

