Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sulzbach an der Murr: Vermisste Person aufgefunden

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Auf Grund einer technischen Störung wurde untenstehende Meldung erst heute (25.01.2026) ins Presseportal übernommen.

Der Sachverhalt ereignete sich gestern, am 24.01.2026. Bereits gegen 17:00 Uhr am 24.01.2026 wurde der Vermisste durch Angehörige gefunden und konnte wohlbehalten ins Seniorenheim zurückkehren.

Sulzbach an der Murr: Suche nach vermisstem Mann 25.01.2026, 12:08 Uhr

Aalen Seit ca. 14:10 Uhr fehlt aus einem Heim in Sulzach ein ca. 65 jähriger Mann. Dieser ist zu Fuß unterwegs und befindet sich mögicherweise in einer hilflosen oder orientierungslosen Situation. Aktuell ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

