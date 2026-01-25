POL-AA: Sulzbach an der Murr: Suche nach vermisstem Mann
Aalen (ots)
Seit ca. 14:10 Uhr fehlt aus einem Heim in Sulzach ein ca. 65 jähriger Mann. Dieser ist zu Fuß unterwegs und befindet sich mögicherweise in einer hilflosen oder orientierungslosen Situation. Aktuell ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.
